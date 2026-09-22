Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Blackton Bt PBS2111 Black
Портативная акустика Blackton — это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Эта колонка оснащена одним мощным динамиком, обеспечивающим 20 Вт звука, что позволяет наслаждаться насыщенным и четким звучанием ваших любимых треков. Встроенный сабвуфер мощностью 20 Вт добавляет глубины и объема басам, создавая полноценное моно-звучание. Blackton выполнена в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика, который выдерживает все превратности повседневной эксплуатации. Благодаря легкому весу в 4,15 кг и компактным габаритам, эту колонку удобно брать с собой куда угодно — на прогулку, пикник или вечеринку. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает длительное время воспроизведения без подзарядки. Подключение мобильных устройств к колонке осуществляется через современный интерфейс Bluetooth v5.0, который обеспечивает стабильное соединение и хорошее качество передачи звука. Кроме того, для удобства пользователей предусмотрен порт USB, что расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Портативная акустика Blackton — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Независимо от того, слушаете ли вы музыку в одиночку или в компании друзей, эта колонка станет верным спутником в любом звуковом путешествии.
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