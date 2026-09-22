Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Blackton Bt PBS2110 Black
Портативная акустика Blackton — это мощное и удобное решение для любителей качественного звука на ходу. Корпус устройства выполнен из прочного пластика и окрашен в элегантный чёрный цвет, что обеспечивает стильный внешний вид и надёжность. Общий вес составляет 7,95 кг, что даёт стабильность и отличное звучание, несмотря на портативность устройства. Колонка оснащена двумя полосами акустической системы и мощными динамиками, что создаёт насыщенный моно звук с общей мощностью 8 Вт. Специально разработанный НЧ-динамик диаметром 203 мм и ВЧ-динамик того же диаметра обеспечивают чистоту и насыщенность басов и высоких частот. Эта модель поддерживает питание от аккумулятора ёмкостью 1800 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкой в течение продолжительного времени без необходимости привязываться к розетке. Наличие USB-порта предоставляет дополнительное удобство для подключения различных устройств и воспроизведения музыки непосредственно с флэш-накопителей. Blackton — бренд, известный своим качеством и надёжностью, и эта портативная колонка является отличным примером их приверженности высоким стандартам. Независимо от того, где вы планируете использовать эту колонку — дома, на улице или во время путешествий, она станет вашим верным спутником в мире музыки.
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