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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black

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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727100
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black

Вертикальные пылесосы BQ идеально подходят для быстрой и эффективной уборки. Легкий и эргономичный, весом всего 2,5 кг, этот пылесос обеспечивает удобное перемещение по дому. Благодаря быстрому времени зарядки всего 4,5 часа и продолжительности работы до 30 минут, вы можете легко справиться с ежедневными задачами по уборке. Аккумуляторная емкость в 2000 мА·ч гарантирует стабильную работу, а вместительный пылесборник объемом 0,9 л позволяет собирать больше пыли и грязи без необходимости частой очистки. Пылесос выполнен в элегантном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. С потребляемой мощностью 170 Вт и регулятором мощности на ручке, вы можете настроить пылесос под нужные задачи, будь то уборка ковров или твердых покрытий. Использование надежного Li-Ion аккумулятора обеспечивает долгий срок службы и отсутствие эффекта памяти. Пылесос оснащен контейнерным типом пылесборника и предназначен для сухой уборки, что делает его идеальным выбором для повседневного использования. Цельная труба всасывания и уровень шума 76 дБ обеспечивают комфортную и тихую работу даже в многоквартирных домах. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, делая этот пылесос отличным выбором для вашего дома.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0103H White/Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы BQ идеально подходят для быстрой и эффективной уборки. Легкий и эргономичный, весом всего 2,5 кг, этот пылесос обеспечивает удобное перемещение по дому. Благодаря быстрому времени зарядки всего 4,5 часа и продолжительности работы до 30 минут, вы можете легко справиться с ежедневными задачами по уборке. Аккумуляторная емкость в 2000 мА·ч гарантирует стабильную работу, а вместительный пылесборник объемом 0,9 л позволяет собирать больше пыли и грязи без необходимости частой очистки. Пылесос выполнен в элегантном белом цвете, который идеально вписывается в любой интерьер. С потребляемой мощностью 170 Вт и регулятором мощности на ручке, вы можете настроить пылесос под нужные задачи, будь то уборка ковров или твердых покрытий. Использование надежного Li-Ion аккумулятора обеспечивает долгий срок службы и отсутствие эффекта памяти. Пылесос оснащен контейнерным типом пылесборника и предназначен для сухой уборки, что делает его идеальным выбором для повседневного использования. Цельная труба всасывания и уровень шума 76 дБ обеспечивают комфортную и тихую работу даже в многоквартирных домах. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, делая этот пылесос отличным выбором для вашего дома.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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