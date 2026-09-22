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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray

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Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 7
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 8
Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 7
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 8
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727099
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray

Вертикальный пылесос BQ – это идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Благодаря современному и элегантному дизайну в сером цвете, этот пылесос станет стильным и функциональным дополнением любого интерьера. С весом всего 2,5 кг, пылесос BQ удобен в использовании и легко маневрирует, позволяя вам без труда добираться до труднодоступных мест. Мощный 170 Вт мотор обеспечивает эффективную сухую уборку, а удобный регулятор мощности на ручке позволяет быстро и легко изменить режим работы в зависимости от покрытия и степени загрязнения. Аккумуляторная технология Li-Ion, емкостью 2000 мА·ч, позволяет пылесосу работать автономно до 30 минут, обеспечивая вам свободу перемещения без необходимости постоянного подключения к электрической сети. Полная зарядка занимает всего 4,5 часа, что позволяет всегда быть готовым к уборке. Пылесос оснащен вместительным пылесборником на 0,9 литра, который легко очищается и не требует использования дополнительных мешков. Цельная труба всасывания повышает надежность конструкции и долговечность устройства. Низкий уровень шума — всего 76 дБ — позволяет использовать пылесос в любое время, не беспокоя близких и соседей. С ним уборка станет легкой и комфортной, превращая каждодневную рутину в приятное занятие. Выбирая пылесос BQ, вы выбираете технологичное и экологичное решение для уборки вашего дома.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.9
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BQ – это идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Благодаря современному и элегантному дизайну в сером цвете, этот пылесос станет стильным и функциональным дополнением любого интерьера. С весом всего 2,5 кг, пылесос BQ удобен в использовании и легко маневрирует, позволяя вам без труда добираться до труднодоступных мест. Мощный 170 Вт мотор обеспечивает эффективную сухую уборку, а удобный регулятор мощности на ручке позволяет быстро и легко изменить режим работы в зависимости от покрытия и степени загрязнения. Аккумуляторная технология Li-Ion, емкостью 2000 мА·ч, позволяет пылесосу работать автономно до 30 минут, обеспечивая вам свободу перемещения без необходимости постоянного подключения к электрической сети. Полная зарядка занимает всего 4,5 часа, что позволяет всегда быть готовым к уборке. Пылесос оснащен вместительным пылесборником на 0,9 литра, который легко очищается и не требует использования дополнительных мешков. Цельная труба всасывания повышает надежность конструкции и долговечность устройства. Низкий уровень шума — всего 76 дБ — позволяет использовать пылесос в любое время, не беспокоя близких и соседей. С ним уборка станет легкой и комфортной, превращая каждодневную рутину в приятное занятие. Выбирая пылесос BQ, вы выбираете технологичное и экологичное решение для уборки вашего дома.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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