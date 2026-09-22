Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0103H Gray
Вертикальный пылесос BQ – это идеальное решение для поддержания чистоты и уюта в вашем доме. Благодаря современному и элегантному дизайну в сером цвете, этот пылесос станет стильным и функциональным дополнением любого интерьера. С весом всего 2,5 кг, пылесос BQ удобен в использовании и легко маневрирует, позволяя вам без труда добираться до труднодоступных мест. Мощный 170 Вт мотор обеспечивает эффективную сухую уборку, а удобный регулятор мощности на ручке позволяет быстро и легко изменить режим работы в зависимости от покрытия и степени загрязнения. Аккумуляторная технология Li-Ion, емкостью 2000 мА·ч, позволяет пылесосу работать автономно до 30 минут, обеспечивая вам свободу перемещения без необходимости постоянного подключения к электрической сети. Полная зарядка занимает всего 4,5 часа, что позволяет всегда быть готовым к уборке. Пылесос оснащен вместительным пылесборником на 0,9 литра, который легко очищается и не требует использования дополнительных мешков. Цельная труба всасывания повышает надежность конструкции и долговечность устройства. Низкий уровень шума — всего 76 дБ — позволяет использовать пылесос в любое время, не беспокоя близких и соседей. С ним уборка станет легкой и комфортной, превращая каждодневную рутину в приятное занятие. Выбирая пылесос BQ, вы выбираете технологичное и экологичное решение для уборки вашего дома.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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