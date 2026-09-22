The Breeders - Last Splash (0652637301410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Last Splash
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727010
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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637301410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Last Splash
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
New Year, Cannonball, Invisible Man, No Aloha, Roi, Do You Love Me Now?, Flipside, I Just Wanna Get Along, Mad Lucas, Divine Hammer, S.O.S., Hag, Saints, Drivin' On 9, Roi (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Breeders - Last Splash (0652637301410) виниловая пластинка
Для своего второго полноформатного альбома Breeders Ким Дил отказалась от Тани Донелли пригласила свою сестру Келли в качестве ведущей гитаристки (несмотря на то, что та едва умела играть, когда присоединилась к группе), и создала диск, полный задорного, энергичного рока. Не в последнюю очередь это касается грандиозного хита лета 1993 года « Cannonball », воспевающего ритм мош-пита и двусмысленные намёки. Голос Дил кокетливый, но группа полна мечтательной энергии, играя так же, как её старая группа The Pixies, но без их резкости, скорее по-мальчишески, чем по-мачо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637301410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Breeders
Альбом (сингл)
Last Splash
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
New Year, Cannonball, Invisible Man, No Aloha, Roi, Do You Love Me Now?, Flipside, I Just Wanna Get Along, Mad Lucas, Divine Hammer, S.O.S., Hag, Saints, Drivin' On 9, Roi (Reprise)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Для своего второго полноформатного альбома Breeders Ким Дил отказалась от Тани Донелли пригласила свою сестру Келли в качестве ведущей гитаристки (несмотря на то, что та едва умела играть, когда присоединилась к группе), и создала диск, полный задорного, энергичного рока. Не в последнюю очередь это касается грандиозного хита лета 1993 года « Cannonball », воспевающего ритм мош-пита и двусмысленные намёки. Голос Дил кокетливый, но группа полна мечтательной энергии, играя так же, как её старая группа The Pixies, но без их резкости, скорее по-мальчишески, чем по-мачо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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