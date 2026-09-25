Top.Mail.Ru
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 1
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 2
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 3
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 1
  • Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 2
  • Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 3
  • Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400051218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, On Your Way, Party, Dandelion, Neptune, Swim Back, Junkmail, Future Lover, (Missed Calls), B10 Isolation, B11 To Rage, B12 Wish I Could Cross The Sea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка

Елена Тонра не увлечён плаванием, но океан пронизывает «Stereo Mind Game». Речь идёт о расстоянии. Третий альбом Daughter, первый студийный альбом группы за семь лет, затрагивает тему разлуки — с любимыми людьми и с самим собой.

Отзывы о товаре Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400051218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daughter
Альбом (сингл)
Stereo Mind Game
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intro, On Your Way, Party, Dandelion, Neptune, Swim Back, Junkmail, Future Lover, (Missed Calls), B10 Isolation, B11 To Rage, B12 Wish I Could Cross The Sea
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Елена Тонра не увлечён плаванием, но океан пронизывает «Stereo Mind Game». Речь идёт о расстоянии. Третий альбом Daughter, первый студийный альбом группы за семь лет, затрагивает тему разлуки — с любимыми людьми и с самим собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daughter - Stereo Mind Game (0191400051218) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...