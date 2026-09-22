Jimin - Face (coloured) (8809929740439) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimin
Альбом (сингл)
Face
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726939
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8809929740439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimin
Альбом (сингл)
Face
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Face-off, Interludive, Like Crazy, Alone, Set Me Free Pt.2, Like Crazy (English Version), (silence), ??
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка, 2 фотографии
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimin - Face (coloured) (8809929740439) виниловая пластинка
Чимин из BTS, бьющий рекорды и занимающий верхние строчки чартов как один из крупнейших K-Pop артистов в мире, возвращается с сольным альбомом FACE на непрозрачном белом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8809929740439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimin
Альбом (сингл)
Face
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Face-off, Interludive, Like Crazy, Alone, Set Me Free Pt.2, Like Crazy (English Version), (silence), ??
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка, 2 фотографии
Страна производитель
Республика Корея
Чимин из BTS, бьющий рекорды и занимающий верхние строчки чартов как один из крупнейших K-Pop артистов в мире, возвращается с сольным альбомом FACE на непрозрачном белом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jimin - Face (coloured) (8809929740439) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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