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Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 6
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 7
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 8
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 9
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 10
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 11
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 12
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 13
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 11
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 12
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 13
  • Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка
7 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Zappa, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Zappa, Frank

Коллекция Zappa, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302385616]
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка

Track List

A1Titties & Beer5:01
A2I Promise Not To Come In Your Mouth3:31
A3Big Leg Emma2:17
B1Sofa3:16
B2Manx Needs Women1:34
B3The Black Page Drum Solo / Black Page #14:06
B4Black Page #25:42
C1Honey, Don't You Want A Man Like Me?4:16
C2The Illinois Enema Bandit12:41
DThe Purple Lagoon17:12

Bonus Disc:

E1Black Napkins10:56
E2Cruisin' For Burgers (1977 Mix)9:08
F1The Black Page #2 (Piano Version)3:14
F2I Promise Not To Come In Your Mouth (Alternative Version)3:55
F3Punky's Whips (Unused Version)10:55
F4The Black Page #1 (Piano Version)2:13

Отзывы о товаре Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302385616]
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

A1Titties & Beer5:01
A2I Promise Not To Come In Your Mouth3:31
A3Big Leg Emma2:17
B1Sofa3:16
B2Manx Needs Women1:34
B3The Black Page Drum Solo / Black Page #14:06
B4Black Page #25:42
C1Honey, Don't You Want A Man Like Me?4:16
C2The Illinois Enema Bandit12:41
DThe Purple Lagoon17:12

Bonus Disc:

E1Black Napkins10:56
E2Cruisin' For Burgers (1977 Mix)9:08
F1The Black Page #2 (Piano Version)3:14
F2I Promise Not To Come In Your Mouth (Alternative Version)3:55
F3Punky's Whips (Unused Version)10:55
F4The Black Page #1 (Piano Version)2:13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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