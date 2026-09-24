Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка
LP — взято с оригинальных мастер-лент для Sensational Sound: пронумерованное издание Mobile Fidelity SuperVinyl 180 г. Bridge Over Troubled Water быстро стал альбомом эпохи после выпуска в 1970 году, эталонным набором, служащим маяком надежды и гимном утешения во времена, отмеченные поляризационными изменениями, социальными беспорядками, неопределенной политикой и рассветом новой эры. Эти воодушевляющие причины - не говоря уже о великолепном написании песен, тщательном продюсировании и переломных выступлениях - свидетельствуют о том, почему он актуален как никогда в наших нынешних условиях. Лебединая песня Саймона и Гарфанкеля. одновременно предполагает и доказывает, что музыка лечит все раны и поднимает все лодки. Недаром Bridge Over Troubled Water является одним из самых прекрасно звучащих альбомов, когда-либо сделанных. Включающая выступления членов легендарной лос-анджелесской Wrecking Crew, а также множественные хоровые и струнные секции, аранжировки заняли сотни часов. Переиздания Mobile Fidelity на 180-граммовом супервиниловом виниле (тираж ограничен 4000 экземпляров) и гибридном SACD (тираж ограничен 3000 экземпляров) раскрывают особенности пластинки. Будь то реверберация, генерируемая кассетным магнитофоном Гарфанкеля в песне « Cecilia », эхо барабанных партий, записанных в коридоре на протяжении всей песни « The Boxer », автомобильный шум в песне « Baby Driver » или перкуссия в эхо-камере в заглавном треке – всё это передается с аудиофильской точностью, ясностью и присутствием. Во всех отношениях, и особенно в этих коллекционных изданиях, Bridge Over Troubled Water представляет собой триумф фактуры, атмосферы и архитектуры.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка