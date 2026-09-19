Azar Lawrence - Summer Solstice (0888072116955) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Azar Lawrence
Альбом (сингл)
Summer Solstice
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402464
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Azar Lawrence
Альбом (сингл)
Summer Solstice
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Azar Lawrence - Summer Solstice (0888072116955) виниловая пластинка
Track List
|A1
|From the Point of Love
|7:58
|A2
|Novo Ano
|6:42
|A3
|From the Point of Light
|6:55
|B1
|Summer Solstice
|9:30
|B2
|Highway
|9:48
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Azar Lawrence
Альбом (сингл)
Summer Solstice
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|From the Point of Love
|7:58
|A2
|Novo Ano
|6:42
|A3
|From the Point of Light
|6:55
|B1
|Summer Solstice
|9:30
|B2
|Highway
|9:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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