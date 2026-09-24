Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб.
В наличии
Код товара: 716099
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Характеристики
Бренд
Sunnyside
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sunnyside
Barcode
[0016728169813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sunnyside
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sunnyside
Barcode
[0016728169813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
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Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка – стоимость товара 7560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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