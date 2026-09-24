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Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка

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Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка - фото 1
Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anders Eby
Альбом (сингл)
Baroque Music From The Duben Collection
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка - фото 1
  • Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка
7 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anders Eby
Альбом (сингл)
Baroque Music From The Duben Collection
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Laudate Dominum, Jesu, Nostra Redemptio, In Te, Domine, Speravi, Leben Wir, So Leben Wir Dem Herrn, O Domine Jesu Christie, Premier Ton, Trio Chaconne
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир великолепной барочной музыки с виниловой пластинкой Anders Eby / Baroque Music From The Duben Collection. Этот изысканный альбом, выпущенный в ограниченном тираже, завораживает своими звуками и возвышенной атмосферой. Baroque Music From The Duben Collection - это настоящий драгоценный артефакт для ценителей музыки барокко. Каждая композиция на этой пластинке отражает величие и гармонию творчества Anders Eby, перенося вас в волшебный мир звуков и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Anders Eby / Baroque Music From The Duben Collection и окунуться в восхитительную атмосферу барочной эпохи. Дайте себе возможность насладиться красотой и великолепием этой уникальной музыкальной коллекции.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950324]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anders Eby
Альбом (сингл)
Baroque Music From The Duben Collection
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Laudate Dominum, Jesu, Nostra Redemptio, In Te, Domine, Speravi, Leben Wir, So Leben Wir Dem Herrn, O Domine Jesu Christie, Premier Ton, Trio Chaconne
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир великолепной барочной музыки с виниловой пластинкой Anders Eby / Baroque Music From The Duben Collection. Этот изысканный альбом, выпущенный в ограниченном тираже, завораживает своими звуками и возвышенной атмосферой. Baroque Music From The Duben Collection - это настоящий драгоценный артефакт для ценителей музыки барокко. Каждая композиция на этой пластинке отражает величие и гармонию творчества Anders Eby, перенося вас в волшебный мир звуков и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Anders Eby / Baroque Music From The Duben Collection и окунуться в восхитительную атмосферу барочной эпохи. Дайте себе возможность насладиться красотой и великолепием этой уникальной музыкальной коллекции.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) (0796519950324) виниловая пластинка – стоимость товара 7690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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