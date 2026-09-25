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Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка

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Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 1
Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 2
Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 3
Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 4
Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inginmaa; Hypnomen
Альбом (сингл)
Maailma Katoaa
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 1
  • Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 2
  • Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 3
  • Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 4
  • Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stupido Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stupido
Barcode
[6418547017919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inginmaa; Hypnomen
Альбом (сингл)
Maailma Katoaa
Жанр
Soul
Трек-лист
Synnyin Auringosta, Aamuy?n Valoon, Sukellan, Tahdon Kaiken, Kev??st? Syksyyn, Katoavaisuus, Salainen Ranta, Maailman Loppu, Vie Sucr?e, Kuollut Mies, Lumous
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка

«Maailma katoaa» — альбом группы Inginmaa/Hypnomen, выпущенный в 2024 году. В него вошли 11 песен в жанре поп.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stupido Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Stupido
Barcode
[6418547017919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Inginmaa; Hypnomen
Альбом (сингл)
Maailma Katoaa
Жанр
Soul
Трек-лист
Synnyin Auringosta, Aamuy?n Valoon, Sukellan, Tahdon Kaiken, Kev??st? Syksyyn, Katoavaisuus, Salainen Ranta, Maailman Loppu, Vie Sucr?e, Kuollut Mies, Lumous
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Финляндия
Описание
«Maailma katoaa» — альбом группы Inginmaa/Hypnomen, выпущенный в 2024 году. В него вошли 11 песен в жанре поп.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inginmaa; Hypnomen - Maailma Katoaa (6418547017919) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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