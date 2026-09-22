Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 256Gb (AP256GAS2280Q4L-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 256Gb (AP256GAS2280Q4L-1)
**Твердотельный накопитель SSD Apacer AS2280Q4L M.2 PCIe 256GB** Твердотельный накопитель Apacer AS2280Q4L — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он использует интерфейс M.2 и поддерживает стандарт PCIe, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и отличную производительность. **Основные характеристики:** * Объём памяти: 256 ГБ. * Форм-фактор: M.2. * Интерфейс: PCIe. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая скорость работы и надёжность хранения данных. Благодаря своей компактности и эффективности, он станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и быстрое решение для своего устройства.
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