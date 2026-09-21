Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 480Gb (HS-SSD-WAVE(S) 480G)

SSD-накопитель Hikvision HS-SSD-WAVE(S) 480G 480ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных. 5 базовых правил выбора SSD-накопителя Выбор SSD — это не просто покупка «самого быстрого», а грамотное сочетание скорости, надёжности и совместимости с вашим компьютером. Узнайте, что влияет на работу системы и что реально важно для сборки. Проверьте совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает нужный формат: SATA, M.2 SATA или M.2 NVMe и версию PCIe (3.0/4.0/5.0). Если интерфейс не совпадает, диск просто не заработает. Подберите SSD под свои задачи с точки зрения производительности. Для офисных задач достаточно бюджетного NVMe, а для игр и тяжёлых программ смотрите модели с более высоким скоростным порогом и быстрым контроллером — разницу вы сразу почувствуете. Обратите внимание на тип NAND-памяти. TLC стабильнее и долговечнее, а QLC позволяет увеличить плотность хранения данных, если требуется много места для хранения информации. Для частых запусков игр, проектов и больших файлов лучше выбирать TLC — она менее чувствительна к нагрузкам. Предпочитайте модели с DRAM или HMB для стабильной работы. Накопители с DRAM быстрее обрабатывают данные и меньше «проседают» в скорости при ежедневных задачах. HMB — доступный компромисс для экономных сборок. Обратите внимание на ресурс TBW (объём данных, который SSD выдержит за срок службы). Для обычных задач хватит 150–300 TBW, но при постоянной записи данных лучше брать модели с большим ресурсом и надёжным контроллером (Phison, Silicon Motion, Samsung и др.). Стандартный форм-фактор 2,5 дюйма идеально подходит для обновления старых систем и обеспечивает простую установку и совместимость с большинством ноутбуков и настольных ПК. Интерфейс SATA III предлагает отличную скорость передачи данных и низкое энергопотребление. Подходит для задач, требующих высокой скорости обработки данных, – игр, редактирования видео, анализа данных или запуска тяжёлого программного обеспечения. Накопитель объёмом 480 ГБ отлично подходит для пользователей, кто ценит надежность и скорость и которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрый доступ к данным. Поддержка TRIM помогает SSD поддерживать высокую скорость, эффективно очищая ячейки памяти и ускоряя обработку данных. Это увеличивает срок службы SSD.