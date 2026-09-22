Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715845
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28)

Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 256GB P320P256GM28 P320 M.2 2280

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Patriot PCIe 3.0 x4 256GB P320P256GM28 P320 M.2 2280
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...