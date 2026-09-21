Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision SATA-III 512Gb (HS-SSD-WAVE(S) 512G)
SSD накопитель HikVision представляет собой высокопроизводительное устройство для хранения данных, созданное с использованием современных технологий. Этот накопитель сочетает в себе надежность и эффективность, идеально подходя для широкого спектра задач — от повседневного использования до более требовательных приложений. Ключевые характеристики данного SSD включают отсутствие DRAM буфера, что способствует более экономичному потреблению энергии, составляющему всего 1,9 Вт. Время наработки на отказ составляет 1 500 000 часов, что говорит о его высокой надежности. Накопитель предлагает максимальный ресурс записи (TBW) до 170 Тб, что позволяет обрабатывать большой объем данных в процессе эксплуатации. Объем устройства составляет 512 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения важных файлов и приложений. В части производительности, SSD накопитель от HikVision демонстрирует скорость записи до 450 МБайт/с и скорость чтения до 530 МБайт/с, обеспечивая быстрое и плавное выполнение операций с данными. Это достижимо благодаря применению 3D NAND флэш-памяти и интерфейсу подключения SATA. Форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко интегрировать накопитель в различные системы, делая его универсальным решением как для обновления существующих систем, так и для использования в новых сборках компьютерных систем. Произведенный в Китае, бренд HikVision гарантирует стабильно высокое качество своей продукции, укрепляя свою репутацию на рынке технологий хранения данных. Этот SSD накопитель является великолепным выбором для тех, кто ищет надежное и экономичное решение для своих потребностей в хранении данных.
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