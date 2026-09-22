Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Exegate SPU-5-1.8B (EX221202RUS)
Сетевой фильтр-удлинитель ExeGate представляет собой надежное и практичное устройство, обеспечивающее безопасность ваших электрических приборов. Этот удлинитель отличается компактностью и высокой функциональностью, что делает его идеальным для использования как дома, так и в офисе. Сетевой фильтр обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и удобный в использовании, вес всего 0,249 кг. - **Длина шнура**: 1,8 метра, что позволяет разместить удлинитель на достаточном удалении от розетки. - **Цвет**: Элегантный черный цвет, который гармонично вписывается в любой интерьер. - **Максимальный ток нагрузки**: До 10 ампер, что гарантирует безопасное подключение большинства бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, что позволит подключать мощные электрические устройства. - **Страна производитель**: Китай, что гарантирует качественное исполнение и надежность конструкции. - **Входная вилка**: Тип IEC 320 C14, используется для подключения к различным источникам питания. - **Общее количество розеток**: 5 розеток типа F (евророзетка), позволяющих подключить одновременно несколько приборов. - **Заземление**: Все пять розеток оборудованы системой заземления, что обеспечивает дополнительную защиту при эксплуатации. - **Рабочее напряжение**: 220 В, что соответствует стандартному напряжению электросети. Этот сетевой фильтр-удлинитель от ExeGate станет вашим надежным помощником, обеспечивая стабильное и безопасное использование электроприборов.
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