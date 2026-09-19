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Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326)

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Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 1
Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 2
Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 3
Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 4
Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 5
Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365640
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
220

Описание товара Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326)

Сетевые фильтры и удлинители Defender предлагают надежное и безопасное решение для подключения ваших электронных устройств. Этот удлинитель оснащен шнуром длиной 3 метра, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании даже на значительном расстоянии от розеток. С четырьмя розетками типа F (евророзетка), он поддерживает соединение с большинством электроприборов, широко используемых в Европе. Рассчитанный на работу с напряжением сети 230 В, этот сетевой фильтр выдерживает максимальный ток нагрузки в 10 А, что соответствует максимальной мощности подключенной нагрузки до 2200 Вт. Такой уровень производительности делает его идеальным выбором для питания компьютеров, аудиосистем, бытовой техники и других устройств. Сетевой фильтр Defender подчеркивается элегантным и строгим черным цветом, который с легкостью впишется в любой интерьер. Дополнительное удобство обеспечивает возможность крепления удлинителя на стену, что позволяет сэкономить рабочее пространство и поддерживать порядок. Сетевой фильтр весит всего 0,39 кг, что облегчает его установку и перемещение. Для обеспечения дополнительной безопасности все розетки оснащены заземлением, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Сетевые фильтры Defender — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность в использовании электрической техники.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender M430 3м, 4 розетки (99326)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Defender предлагают надежное и безопасное решение для подключения ваших электронных устройств. Этот удлинитель оснащен шнуром длиной 3 метра, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании даже на значительном расстоянии от розеток. С четырьмя розетками типа F (евророзетка), он поддерживает соединение с большинством электроприборов, широко используемых в Европе. Рассчитанный на работу с напряжением сети 230 В, этот сетевой фильтр выдерживает максимальный ток нагрузки в 10 А, что соответствует максимальной мощности подключенной нагрузки до 2200 Вт. Такой уровень производительности делает его идеальным выбором для питания компьютеров, аудиосистем, бытовой техники и других устройств. Сетевой фильтр Defender подчеркивается элегантным и строгим черным цветом, который с легкостью впишется в любой интерьер. Дополнительное удобство обеспечивает возможность крепления удлинителя на стену, что позволяет сэкономить рабочее пространство и поддерживать порядок. Сетевой фильтр весит всего 0,39 кг, что облегчает его установку и перемещение. Для обеспечения дополнительной безопасности все розетки оснащены заземлением, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Сетевые фильтры Defender — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность в использовании электрической техники.
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Доставка
Отзывы


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