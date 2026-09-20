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Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный

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Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 1
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 2
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 3
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 4
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 5
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 6
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 7
Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с заземлением
3
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 1
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 2
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 3
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 4
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 5
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 6
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 7
  • Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524737
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
337

Описание товара Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный

Сетевые фильтры и удлинители Defender представляют собой надежное и практичное решение для безопасного подключения ваших электронных устройств. Отличаясь стильным черным цветом и компактным дизайном, данные модели идеально подойдут для использования как дома, так и в офисе. **Основные характеристики:** - **Вес**: Легкие и удобные в использовании, всего 0,31 кг. - **Длина шнура**: Удлиненный трехметровый кабель обеспечивает гибкость и свободу в размещении. - **Розетки**: Оснащены тремя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Напряжение сети**: Поддерживают стандартное напряжение 220 В. - **Максимальный ток нагрузки**: Способны выдерживать до 10 А, что делает их идеальными для многих бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, обеспечивая надежную работу даже при высокой нагрузке. - **Заземление**: Функция, которая гарантирует дополнительную безопасность для ваших приборов. - **Возможность крепления на стену**: Удобная функция установки на стене позволяет сэкономить пространство и организовать рабочее место более эффективно. Бренд Defender славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает сетевые фильтры и удлинители Defender неотъемлемой частью вашего повседневного обихода. С этими устройствами вы можете быть уверены в безопасности и стабильности электроснабжения вашего оборудования.

Отзывы о товаре Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
3
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
нет
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Defender представляют собой надежное и практичное решение для безопасного подключения ваших электронных устройств. Отличаясь стильным черным цветом и компактным дизайном, данные модели идеально подойдут для использования как дома, так и в офисе. **Основные характеристики:** - **Вес**: Легкие и удобные в использовании, всего 0,31 кг. - **Длина шнура**: Удлиненный трехметровый кабель обеспечивает гибкость и свободу в размещении. - **Розетки**: Оснащены тремя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Напряжение сети**: Поддерживают стандартное напряжение 220 В. - **Максимальный ток нагрузки**: Способны выдерживать до 10 А, что делает их идеальными для многих бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, обеспечивая надежную работу даже при высокой нагрузке. - **Заземление**: Функция, которая гарантирует дополнительную безопасность для ваших приборов. - **Возможность крепления на стену**: Удобная функция установки на стене позволяет сэкономить пространство и организовать рабочее место более эффективно. Бренд Defender славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает сетевые фильтры и удлинители Defender неотъемлемой частью вашего повседневного обихода. С этими устройствами вы можете быть уверены в безопасности и стабильности электроснабжения вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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