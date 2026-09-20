Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Удлинитель Defender с заземлением M330 3.0 м, 3 розетки (99322), черный
Сетевые фильтры и удлинители Defender представляют собой надежное и практичное решение для безопасного подключения ваших электронных устройств. Отличаясь стильным черным цветом и компактным дизайном, данные модели идеально подойдут для использования как дома, так и в офисе. **Основные характеристики:** - **Вес**: Легкие и удобные в использовании, всего 0,31 кг. - **Длина шнура**: Удлиненный трехметровый кабель обеспечивает гибкость и свободу в размещении. - **Розетки**: Оснащены тремя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить несколько устройств одновременно. - **Напряжение сети**: Поддерживают стандартное напряжение 220 В. - **Максимальный ток нагрузки**: Способны выдерживать до 10 А, что делает их идеальными для многих бытовых приборов. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: До 2200 Вт, обеспечивая надежную работу даже при высокой нагрузке. - **Заземление**: Функция, которая гарантирует дополнительную безопасность для ваших приборов. - **Возможность крепления на стену**: Удобная функция установки на стене позволяет сэкономить пространство и организовать рабочее место более эффективно. Бренд Defender славится своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает сетевые фильтры и удлинители Defender неотъемлемой частью вашего повседневного обихода. С этими устройствами вы можете быть уверены в безопасности и стабильности электроснабжения вашего оборудования.
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