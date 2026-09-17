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Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный

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Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
5 750 руб.  11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 72485
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
280

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный

Благодаря мощному аккумулятору на 2550 мАч маршрутизатор может работать до 10 часов на полной мощности и до 600 часов в режиме ожидания.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Благодаря мощному аккумулятору на 2550 мАч маршрутизатор может работать до 10 часов на полной мощности и до 600 часов в режиме ожидания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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