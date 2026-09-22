МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 440 руб.
В наличии
Код товара: 723780
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
29 440 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х43х39
Вес, кг.
14
Описание товара МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
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МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 29440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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