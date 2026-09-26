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МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)

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МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 1
МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 2
МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость копирования, стр/мин
22
  • МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx Kyocera ECOSYS MA2600cwfx (110C0D3NL0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723787
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Автоподатчик оригиналов двухсторонний на 50 листов, стандартный лоток на 250 листов, ручная подача - 50 листов, Стартовый тонер в комплекте ( черный - 1500 стр, цветные - 1500 стр.)
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Аналог архивной модели - M5526cdw
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость цветной печати, стр/мин
13
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
375
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.571x0.585
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х50
Вес, кг.
17

Описание товара МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)

МФУ лазерное Kyocera — практичное цветное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать на обычной бумаге в формате до A4 и использует 4 цвета, поэтому подходит для подготовки как рабочих документов, так и материалов, где важна цветная печать. Стартовый ресурс чёрного и цветного картриджей составляет по 1500, что позволяет начать работу без частой замены расходников. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко адаптировать документы под нужный размер. Выходной лоток рассчитан на 150 листов — удобно для офисной нагрузки. Потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Автоподатчик оригиналов двухсторонний на 50 листов, стандартный лоток на 250 листов, ручная подача - 50 листов, Стартовый тонер в комплекте ( черный - 1500 стр, цветные - 1500 стр.)
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Аналог архивной модели - M5526cdw
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость цветной печати, стр/мин
13
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
375
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.571x0.585
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Kyocera — практичное цветное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать на обычной бумаге в формате до A4 и использует 4 цвета, поэтому подходит для подготовки как рабочих документов, так и материалов, где важна цветная печать. Стартовый ресурс чёрного и цветного картриджей составляет по 1500, что позволяет начать работу без частой замены расходников. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко адаптировать документы под нужный размер. Выходной лоток рассчитан на 150 листов — удобно для офисной нагрузки. Потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг.


Теги товара: цветные
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