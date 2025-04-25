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МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) купить с доставкой в Москве
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МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)

7 Отзывы
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МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 1
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 2
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 3
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 4
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 1
  • МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 2
  • МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 3
  • МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 4
  • МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 470 руб. 
Начислим 744 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)
46 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х30
Вес, кг.
7

Описание товара МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)

Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи.

Отзывы о товаре МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, пока всё супер. Посмотрим как служить будет. Надеюсь прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер. довольно внушительный размер
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает отлично,не проверили еще только фотопечать т к бумаги нет,но уже качество печати радует
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат долго раздумывал между последней моделью либо этой. Выбрал эту. Отзывы больше, чем в той пошёл по отзывам. При покупке не пожалел к выбору советую ребята. Не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий к работе нет, качество печати превосходное
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мфу! Сделали цветную копию свидетельства о рождении и не могли понять где оригинал Искали именно цветной и с двусторонней печатью . Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Игорь Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, качественный. Работает. Меня устраивает, рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Проверил, пока всё супер. Посмотрим как служить будет. Надеюсь прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер. довольно внушительный размер
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает отлично,не проверили еще только фотопечать т к бумаги нет,но уже качество печати радует
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат долго раздумывал между последней моделью либо этой. Выбрал эту. Отзывы больше, чем в той пошёл по отзывам. При покупке не пожалел к выбору советую ребята. Не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Нареканий к работе нет, качество печати превосходное
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мфу! Сделали цветную копию свидетельства о рождении и не могли понять где оригинал Искали именно цветной и с двусторонней печатью . Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Игорь Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, качественный. Работает. Меня устраивает, рекомендую


МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - купить по цене 46470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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