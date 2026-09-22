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Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W

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Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 1
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 2
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 3
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 4
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 5
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 6
Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 1
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 2
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 3
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 4
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 5
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 6
  • Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723491
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W

**Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] 1000W** — это высококачественное устройство, которое обеспечит надёжное питание вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Мощность: 1000 Вт. * Система коррекции коэффициента мощности (APFC). * Полностью модульные кабели (full CM), что упрощает организацию пространства внутри корпуса. * Японские конденсаторы (JP capacitors) гарантируют стабильность и долговечность работы. * Сертификат энергоэффективности 80+ Gold, подтверждающий высокую эффективность преобразования энергии. Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] — отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже при высоких нагрузках.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] 1000W** — это высококачественное устройство, которое обеспечит надёжное питание вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Мощность: 1000 Вт. * Система коррекции коэффициента мощности (APFC). * Полностью модульные кабели (full CM), что упрощает организацию пространства внутри корпуса. * Японские конденсаторы (JP capacitors) гарантируют стабильность и долговечность работы. * Сертификат энергоэффективности 80+ Gold, подтверждающий высокую эффективность преобразования энергии. Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] — отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже при высоких нагрузках.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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