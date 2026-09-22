Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Ocypus Iota P1000 1000W
**Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] 1000W** — это высококачественное устройство, которое обеспечит надёжное питание вашего компьютера. **Основные характеристики:** * Мощность: 1000 Вт. * Система коррекции коэффициента мощности (APFC). * Полностью модульные кабели (full CM), что упрощает организацию пространства внутри корпуса. * Японские конденсаторы (JP capacitors) гарантируют стабильность и долговечность работы. * Сертификат энергоэффективности 80+ Gold, подтверждающий высокую эффективность преобразования энергии. Блок питания PSU Ocypus Iota P1000 [P1000-GF] — отличный выбор для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашего компьютера даже при высоких нагрузках.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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