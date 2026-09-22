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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 7
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 8
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 7
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 8
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722898
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)

Блок питания Deepcool - это надежное и мощное решение для современных игровых и рабочих компьютеров. С весом 2,44 кг и форм-фактором ATX, он представляет собой оптимальное сочетание функциональности и удобства установки. С максимальной мощностью 1200 Вт, данная модель обеспечивает стабильное электропитание даже для самых требовательных комплектующих. Одним из ключевых преимуществ блока питания является наличие сертификата 80 PLUS Gold, который гарантирует высокую энергоэффективность и минимизацию тепловых потерь. Активная система охлаждения с одним вентилятором размером 120 мм эффективно отводит избыточное тепло, обеспечивая стабильную работу всех компонентов. Блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что упрощает его установку и обеспечивает более аккуратное управление проводами внутри корпуса. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а питание процессора осуществляется через два 4+4 pin разъема. Также, для видеокарт предусмотрено четыре разъема 6+2 pin и один 16 pin, что делает его идеальным для систем с несколькими графическими картами. Производитель из Китая, бренд Deepcool, известен своим качеством и надежностью, и эта модель блока питания не является исключением. С девятью разъемами SATA, этот блок питания удовлетворит все потребности игровых и рабочих ПК, обеспечивая надежное питание всех подключенных устройств.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
9
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool - это надежное и мощное решение для современных игровых и рабочих компьютеров. С весом 2,44 кг и форм-фактором ATX, он представляет собой оптимальное сочетание функциональности и удобства установки. С максимальной мощностью 1200 Вт, данная модель обеспечивает стабильное электропитание даже для самых требовательных комплектующих. Одним из ключевых преимуществ блока питания является наличие сертификата 80 PLUS Gold, который гарантирует высокую энергоэффективность и минимизацию тепловых потерь. Активная система охлаждения с одним вентилятором размером 120 мм эффективно отводит избыточное тепло, обеспечивая стабильную работу всех компонентов. Блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что упрощает его установку и обеспечивает более аккуратное управление проводами внутри корпуса. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а питание процессора осуществляется через два 4+4 pin разъема. Также, для видеокарт предусмотрено четыре разъема 6+2 pin и один 16 pin, что делает его идеальным для систем с несколькими графическими картами. Производитель из Китая, бренд Deepcool, известен своим качеством и надежностью, и эта модель блока питания не является исключением. С девятью разъемами SATA, этот блок питания удовлетворит все потребности игровых и рабочих ПК, обеспечивая надежное питание всех подключенных устройств.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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