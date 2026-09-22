Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)
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Характеристики
Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PQ1200G (R-PQC00G-FD0B-WGEU-V1)
Блок питания Deepcool - это надежное и мощное решение для современных игровых и рабочих компьютеров. С весом 2,44 кг и форм-фактором ATX, он представляет собой оптимальное сочетание функциональности и удобства установки. С максимальной мощностью 1200 Вт, данная модель обеспечивает стабильное электропитание даже для самых требовательных комплектующих. Одним из ключевых преимуществ блока питания является наличие сертификата 80 PLUS Gold, который гарантирует высокую энергоэффективность и минимизацию тепловых потерь. Активная система охлаждения с одним вентилятором размером 120 мм эффективно отводит избыточное тепло, обеспечивая стабильную работу всех компонентов. Блок питания оснащен отстегивающимися кабелями, что упрощает его установку и обеспечивает более аккуратное управление проводами внутри корпуса. Для подключения к материнской плате предусмотрен 20+4 pin разъем, а питание процессора осуществляется через два 4+4 pin разъема. Также, для видеокарт предусмотрено четыре разъема 6+2 pin и один 16 pin, что делает его идеальным для систем с несколькими графическими картами. Производитель из Китая, бренд Deepcool, известен своим качеством и надежностью, и эта модель блока питания не является исключением. С девятью разъемами SATA, этот блок питания удовлетворит все потребности игровых и рабочих ПК, обеспечивая надежное питание всех подключенных устройств.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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