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Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold

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Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714392
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х11
Вес, кг.
3.13

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold

Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это мощное и надежное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового компьютера или мощной рабочей станции. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание вашего оборудования, что позволит вам наслаждаться плавным и бесперебойным функционированием системы. Стандарт ATX12V 3.1 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление энергии и повысить эффективность блока питания. Благодаря размеру вентилятора 135 мм ваша система будет охлаждаться эффективно и бесшумно, что особенно важно для геймеров и пользователей, которые ценят тишину работы своего ПК. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает удобное подключение блока питания к материнской плате, а два разъема 4+4-pin CPU и три разъема 6+2-pin PCI-E позволят подключить несколько мощных видеокарт или процессоров. Дополнительный разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6) обеспечит дополнительное питание для самой требовательной графики или процессоров. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M оснащен восемью разъемами 15-pin SATA и двумя разъемами 4-pin IDE (Molex), что позволит подключить большое количество жестких дисков, оптических приводов и других устройств. Кроме того, блок питания имеет сертификаты 80 PLUS Gold и Cybenetics Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Длина кабеля питания материнской платы 55 см обеспечивает достаточную гибкость и удобство при сборке системы. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и производительность. Уверенное питание вашего компьютера - залог стабильной и эффективной работы вашей системы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
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Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это мощное и надежное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового компьютера или мощной рабочей станции. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание вашего оборудования, что позволит вам наслаждаться плавным и бесперебойным функционированием системы. Стандарт ATX12V 3.1 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление энергии и повысить эффективность блока питания. Благодаря размеру вентилятора 135 мм ваша система будет охлаждаться эффективно и бесшумно, что особенно важно для геймеров и пользователей, которые ценят тишину работы своего ПК. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает удобное подключение блока питания к материнской плате, а два разъема 4+4-pin CPU и три разъема 6+2-pin PCI-E позволят подключить несколько мощных видеокарт или процессоров. Дополнительный разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6) обеспечит дополнительное питание для самой требовательной графики или процессоров. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M оснащен восемью разъемами 15-pin SATA и двумя разъемами 4-pin IDE (Molex), что позволит подключить большое количество жестких дисков, оптических приводов и других устройств. Кроме того, блок питания имеет сертификаты 80 PLUS Gold и Cybenetics Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Длина кабеля питания материнской платы 55 см обеспечивает достаточную гибкость и удобство при сборке системы. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и производительность. Уверенное питание вашего компьютера - залог стабильной и эффективной работы вашей системы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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