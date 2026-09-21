Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 1000W Game Storm PN1000M Gen.5 80+ Gold
Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это мощное и надежное устройство, которое идеально подойдет для сборки игрового компьютера или мощной рабочей станции. Этот блок питания обеспечивает стабильное и эффективное питание вашего оборудования, что позволит вам наслаждаться плавным и бесперебойным функционированием системы. Стандарт ATX12V 3.1 гарантирует совместимость с большинством современных материнских плат, а активный PFC помогает снизить потребление энергии и повысить эффективность блока питания. Благодаря размеру вентилятора 135 мм ваша система будет охлаждаться эффективно и бесшумно, что особенно важно для геймеров и пользователей, которые ценят тишину работы своего ПК. Тип разъема для материнской платы 20+4 pin обеспечивает удобное подключение блока питания к материнской плате, а два разъема 4+4-pin CPU и три разъема 6+2-pin PCI-E позволят подключить несколько мощных видеокарт или процессоров. Дополнительный разъем 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2х6) обеспечит дополнительное питание для самой требовательной графики или процессоров. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M оснащен восемью разъемами 15-pin SATA и двумя разъемами 4-pin IDE (Molex), что позволит подключить большое количество жестких дисков, оптических приводов и других устройств. Кроме того, блок питания имеет сертификаты 80 PLUS Gold и Cybenetics Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и надежность. Длина кабеля питания материнской платы 55 см обеспечивает достаточную гибкость и удобство при сборке системы. Блок питания 1000W GamerStorm PN1000M - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и производительность. Уверенное питание вашего компьютера - залог стабильной и эффективной работы вашей системы.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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