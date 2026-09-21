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Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum купить с доставкой в Москве
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Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum

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Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 1
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 2
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 3
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 4
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 5
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 6
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 7
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 8
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 9
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 10
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 11
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 12
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 13
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 14
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 15
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 16
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 17
Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 18
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Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 22
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Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
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  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 8
  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 9
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  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 18
  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 19
  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 20
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  • Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714384
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х12
Вес, кг.
3.38

Описание товара Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum

Блок питания BLOODY создан для самых требовательных систем. Его мощность в 1250 Вт справится даже с мощными видеокартами и процессорами — для этого есть сразу два разъёма питания процессора и универсальный разъём для материнской платы 20+4 pin. С сертификатом 80 PLUS Platinum вы получаете выдающуюся энергоэффективность: меньше потерь — меньше тепла, ниже затраты на электроэнергию. Форм-фактор ATX делает блок совместимым с большинством современных корпусов. Система охлаждения с активным 140-мм вентилятором работает стабильно даже при высоких нагрузках. Для накопителей предусмотрено целых 12 разъёмов SATA — легко подключайте все необходимые устройства.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum

Отзывы о товаре Блок питания Bloody ATX 1250W BD-PS1250P 80+ Platinum




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1250
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания BLOODY создан для самых требовательных систем. Его мощность в 1250 Вт справится даже с мощными видеокартами и процессорами — для этого есть сразу два разъёма питания процессора и универсальный разъём для материнской платы 20+4 pin. С сертификатом 80 PLUS Platinum вы получаете выдающуюся энергоэффективность: меньше потерь — меньше тепла, ниже затраты на электроэнергию. Форм-фактор ATX делает блок совместимым с большинством современных корпусов. Система охлаждения с активным 140-мм вентилятором работает стабильно даже при высоких нагрузках. Для накопителей предусмотрено целых 12 разъёмов SATA — легко подключайте все необходимые устройства.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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