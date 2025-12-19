Top.Mail.Ru
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 1
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 2
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 3
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 4
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 5
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 6
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 7
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 8
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 9
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 10
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 11
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 12
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 13
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 14
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 15
Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 1
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 2
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 3
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 4
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 5
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 6
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 7
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 8
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 9
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 10
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 11
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 12
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 13
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 14
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 15
  • Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)

Блок питания XPG мощностью 850 Вт является надежным решением для современных персональных компьютеров. Этот блок питания сочетает в себе высокую эффективность работы и компактный вес — всего 0,85 кг. Сертификат 80 PLUS Gold обеспечивает более высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и повышая производительность системы. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним мощным вентилятором, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для стабильного питания процессора — два разъема 4+4 pin. С тремя разъемами SATA, этот блок питания предлагает удобство подключения разнообразных периферийных устройств и накопителей. Блок питания XPG предназначен для использования в ПК и обеспечивает безопасную работу компонентов системы, поддерживая стабильное напряжение и предотвращая возможные перегрузки. В целом, это идеальный выбор для сборки мощной и надежной компьютерной платформы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU)

Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Титенко М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но конектор 600w в видеокарту до конца не вставляеться
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, работает стабильно и без шума, есть много отстегивающихся кабелей в оплетке и с сумкой для хранения. Надеюсь, что так же проработает много лет)
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Барон фон Нароб

Достоинства:


Комментарий:
Доехал целенький. В ПК встал без проблем, работает вроде. Если перестанет - отредактирую отзыв).
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Andrei R.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел 3.1, видать 3.0 больше нигде не остались. Провода точно такие как в первой версии (по тугости итд). Да входит туго, но надежно. Сечение у проводов шире чем у других блоков, и это хорошо! Видеокарту грузит на полную)
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал блок для очередной сборки попробовать нужен был блок с золотом и в ценовой не превышающей 11 к ,выбирал между депкул ,1stplayer и этим. С пвз забирала супруга блок пришёл запаянный в плёнку коробка не деформирована. на работоспособность пока не проверял ,материнка не доехала ещё. После установки дополню отзыв,Визуально все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок. Провода жёсткие только, это не понравилось
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания отличный, пользуюсь им уже где-то 2 месяца. Подключаемые провода защёлкиваются туго, звука от БП вообще не слышно, процессорный кулер гораздо громче. Провода довольно длинные, у меня разъём питания процессора находится слева на материнке, чтобы к нему подключить провод нужно огибать стенку корпуса, но даже так длины провода хватило. При выключении издаёт щелчок - это нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,спасибо!!! Доставка на следующий день,в заводской пленке,наклейки в комплекте.Подключил,все работает отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Тихий и надёжный блок питания. Стабильное питание линии 12V даже под полной нагрузкой. Модульные кабели удобны для сборки. Вентилятор работает тихо, корпус не перегревается. Отличный выбор для компактных и средних систем.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП и цена была самая низкая, версия 3.1. Все работает, придраться не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП с добротной компонентной базой. Провода съемные. Длина достаточная, хотя в корпусе LIAN LI LANCOOL III с материнкой Asrock Steel Legend x870 пришлось изрядно попотеть, пока подключал питание для процессора – кабель оказывается достаточной длины, но подключать приходится прямо-таки \"на тоненького\". Впрочем, в таких ситуациях можно взять кабель чуть длиннее и не страдать, да и актуальна проблема далеко не для всех. Для 9800X3D и 5070Ti брал на 850Вт, хватает без каких-либо проблем. В общем, покупкой более чем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, как блок питания хорош. но шумный, шум от дроселлей на низкой нагрузке, на средней шумит вентиятор, звук как от пропеллера самолета
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бп. Пришел в новой ревизии atx 3.1. Кабели в оплетке достаточно толстые и тугие, учитывайте это при сборке. Для меня удобным вариантом оказался подключение питания цпу сначала и уже потом к бп. Кабель питания материнской платы очень толстый, тоже это учитывайте. В остальном все отлично работает, шума не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рад, прям правда, я от счастья плакал. скоро комп соберу)
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
3080 тянет на ура,Японские конденсаторы,1 месяц использования полет нормальный если что дополню отзыв)
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится, кроме ненужной оплётки, я её сразу снял.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, один из лучших БП по качеству и надежности (только элементная база и сборка чего стоят), за месяц эксплуатации в домашнем сервере 24/7 проблем не возникало. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
месяц пользуюсь - все четко, нет ни одного нарекания. особо порадовал комплект проводов в отдельной сумочке.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Радик Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, только запах пластика на всю комнату.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Степан М.

Достоинства:


Комментарий:
Блок годный, спасибо Дженсену Хуангу за 12vhpwr (нет).
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Матвей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок питания, в комплекте достаточно длинные кабеля
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания отличный, есть такой же первого поколения, трудится 4й год, никаких нареканий, никаких просадок. Собираю второй системник и вариантов какой блок выбрать ни разу не возникло!
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Начал искать новый бп в связи с просадкой напряжения на старом блоке питания. Выбрал этот и не пожалел. Настоящий шедевр в мире блоков питания, который заслуживает высшей оценки по всем параметрам. Идеальное сочетание мощности, надежности. Он превзошел все мои ожидания и стал отличным выбором для моей системы. Однозначно рекомендую к покупке всем, кто ищет качественный и надежный блок питания.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектные провода вблизи разъемов обтянуты термоусадкой, это делает и без того жесткие провода просто дубовыми вблизи разъемов. Для укладки в корпус пришлось срезать всю термоусадку с кабелей и закрепить оплетку банально нитками (несколько оборотов внатяг). В целом блок добротный, работает тихо (более 60% не грузил).
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания тихий напряжения выдает заявленные со своей работай справляется.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания XPG мощностью 850 Вт является надежным решением для современных персональных компьютеров. Этот блок питания сочетает в себе высокую эффективность работы и компактный вес — всего 0,85 кг. Сертификат 80 PLUS Gold обеспечивает более высокую энергоэффективность, снижая энергопотребление и повышая производительность системы. Блок питания оснащен активной системой охлаждения с одним мощным вентилятором, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для стабильного питания процессора — два разъема 4+4 pin. С тремя разъемами SATA, этот блок питания предлагает удобство подключения разнообразных периферийных устройств и накопителей. Блок питания XPG предназначен для использования в ПК и обеспечивает безопасную работу компонентов системы, поддерживая стабильное напряжение и предотвращая возможные перегрузки. В целом, это идеальный выбор для сборки мощной и надежной компьютерной платформы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Титенко М.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но конектор 600w в видеокарту до конца не вставляеться
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, работает стабильно и без шума, есть много отстегивающихся кабелей в оплетке и с сумкой для хранения. Надеюсь, что так же проработает много лет)
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Барон фон Нароб

Достоинства:


Комментарий:
Доехал целенький. В ПК встал без проблем, работает вроде. Если перестанет - отредактирую отзыв).
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Andrei R.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел 3.1, видать 3.0 больше нигде не остались. Провода точно такие как в первой версии (по тугости итд). Да входит туго, но надежно. Сечение у проводов шире чем у других блоков, и это хорошо! Видеокарту грузит на полную)
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал блок для очередной сборки попробовать нужен был блок с золотом и в ценовой не превышающей 11 к ,выбирал между депкул ,1stplayer и этим. С пвз забирала супруга блок пришёл запаянный в плёнку коробка не деформирована. на работоспособность пока не проверял ,материнка не доехала ещё. После установки дополню отзыв,Визуально все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блок. Провода жёсткие только, это не понравилось
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания отличный, пользуюсь им уже где-то 2 месяца. Подключаемые провода защёлкиваются туго, звука от БП вообще не слышно, процессорный кулер гораздо громче. Провода довольно длинные, у меня разъём питания процессора находится слева на материнке, чтобы к нему подключить провод нужно огибать стенку корпуса, но даже так длины провода хватило. При выключении издаёт щелчок - это нормально
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,спасибо!!! Доставка на следующий день,в заводской пленке,наклейки в комплекте.Подключил,все работает отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Тихий и надёжный блок питания. Стабильное питание линии 12V даже под полной нагрузкой. Модульные кабели удобны для сборки. Вентилятор работает тихо, корпус не перегревается. Отличный выбор для компактных и средних систем.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП и цена была самая низкая, версия 3.1. Все работает, придраться не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП с добротной компонентной базой. Провода съемные. Длина достаточная, хотя в корпусе LIAN LI LANCOOL III с материнкой Asrock Steel Legend x870 пришлось изрядно попотеть, пока подключал питание для процессора – кабель оказывается достаточной длины, но подключать приходится прямо-таки \"на тоненького\". Впрочем, в таких ситуациях можно взять кабель чуть длиннее и не страдать, да и актуальна проблема далеко не для всех. Для 9800X3D и 5070Ti брал на 850Вт, хватает без каких-либо проблем. В общем, покупкой более чем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, как блок питания хорош. но шумный, шум от дроселлей на низкой нагрузке, на средней шумит вентиятор, звук как от пропеллера самолета
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бп. Пришел в новой ревизии atx 3.1. Кабели в оплетке достаточно толстые и тугие, учитывайте это при сборке. Для меня удобным вариантом оказался подключение питания цпу сначала и уже потом к бп. Кабель питания материнской платы очень толстый, тоже это учитывайте. В остальном все отлично работает, шума не слышно.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рад, прям правда, я от счастья плакал. скоро комп соберу)
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
3080 тянет на ура,Японские конденсаторы,1 месяц использования полет нормальный если что дополню отзыв)
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится, кроме ненужной оплётки, я её сразу снял.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, один из лучших БП по качеству и надежности (только элементная база и сборка чего стоят), за месяц эксплуатации в домашнем сервере 24/7 проблем не возникало. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
месяц пользуюсь - все четко, нет ни одного нарекания. особо порадовал комплект проводов в отдельной сумочке.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Радик Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, только запах пластика на всю комнату.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Степан М.

Достоинства:


Комментарий:
Блок годный, спасибо Дженсену Хуангу за 12vhpwr (нет).
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Матвей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший блок питания, в комплекте достаточно длинные кабеля
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания отличный, есть такой же первого поколения, трудится 4й год, никаких нареканий, никаких просадок. Собираю второй системник и вариантов какой блок выбрать ни разу не возникло!
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Начал искать новый бп в связи с просадкой напряжения на старом блоке питания. Выбрал этот и не пожалел. Настоящий шедевр в мире блоков питания, который заслуживает высшей оценки по всем параметрам. Идеальное сочетание мощности, надежности. Он превзошел все мои ожидания и стал отличным выбором для моей системы. Однозначно рекомендую к покупке всем, кто ищет качественный и надежный блок питания.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектные провода вблизи разъемов обтянуты термоусадкой, это делает и без того жесткие провода просто дубовыми вблизи разъемов. Для укладки в корпус пришлось срезать всю термоусадку с кабелей и закрепить оплетку банально нитками (несколько оборотов внатяг). В целом блок добротный, работает тихо (более 60% не грузил).
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания тихий напряжения выдает заявленные со своей работай справляется.


Блок питания XPG CORE REACTOR II 850 (COREREACTORII850G-BKCEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...