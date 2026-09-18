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Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21) купить с доставкой в Москве
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Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

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Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287478
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, г.
900

Описание товара Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)

Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)



Теги товара: Немодульный, Titanium, 500W

Отзывы о товаре Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Flex ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Titanium
Тип системы охлаждения
активный
Описание
Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21)


Теги товара: Немодульный, Titanium, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit (865408-B21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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