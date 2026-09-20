Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576407
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC)
Серверный БП ExeGate F300S представляет собой производительное решение для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Данная модель обладает мощностью 300 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. БП ExeGate F250S выполнен в прочном металлическом корпусе формата Flex ATX, благодаря чему может легко монтироваться в оборудование. Кроме того, за счет продуманной кабельной разводки и ее большой длины данная модель также отличается удобством подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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Серверный БП ExeGate F300S представляет собой производительное решение для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Данная модель обладает мощностью 300 Вт, что обеспечивает широкие возможности для подключения. БП ExeGate F250S выполнен в прочном металлическом корпусе формата Flex ATX, благодаря чему может легко монтироваться в оборудование. Кроме того, за счет продуманной кабельной разводки и ее большой длины данная модель также отличается удобством подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания Exegate 750NPX ATX 750W 12cm fan + кабель (EX292180RUS-PC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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