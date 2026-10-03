Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate TPS450 450W TFX EX292228RUS OEM
450-ваттный серверный БП ExeGate TPS450 форм-фактора TFX с размерами 170x65x84 мм ориентирован на оснащение серверов и рабочих станций в корпусах стоечного исполнения. Мощность модели достаточна для стабильной работы многоядерного процессора, видеоадаптера с малым энергопотреблением, нескольких накопителей, модулей памяти и других комплектующих. Источник питания поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Температурную стабильность серверного БП ExeGate TPS450 обеспечивает вентилятор типоразмера 80 мм. Допустимый диапазон напряжения в сети – от 180 до 250 В. Основной разъем питания (20+4)-pin гарантирует устройству широкую совместимость с материнскими платами разных форм-факторов. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности менее 80 %.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, Немодульный, TFX
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, Немодульный, TFX
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