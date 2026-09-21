Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 600W DPSU-600W
Блок питания Digma мощностью 600 Вт является надежным выбором для вашего ПК и обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов системы. Этот блок питания принадлежит к форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством стандартных корпусов компьютеров. Одним из ключевых особенностей данной модели является наличие одного вентилятора диаметром 120 мм, обеспечивающего активное охлаждение, что способствует поддержанию оптимальной температуры работы и продлению срока службы устройства. Digma предлагает необходимые разъемы для подключения основных компонентов: 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Для видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет использовать данный блок питания в системах с мощными графическими адаптерами. Кроме того, блок питания оснащен шестью разъемами SATA, что обеспечивает возможность подключения множества накопителей данных. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, Digma гарантирует стабильную работу и качественное выполнение своих функций. Произведенный в Китае, этот блок питания от бренда Digma сочетает в себе надежность и функциональность, что делает его достойным выбором для создания или модернизации вашего компьютерного системы.
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