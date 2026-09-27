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Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS

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Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 1
Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 2
Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 3
Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 4
Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 1
  • Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 2
  • Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 3
  • Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 4
  • Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605671
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS

Блоки питания серии XPG CYBERCORE II совместимы со спецификациями руководства по проектированию Intel ATX 3.0. Все блоки также оснащены разъемами 12VHPWR. Добавив к системе блок питания, совместимый со стандартом ATX 3.0, вы готовы к установке высокопроизводительных компонентов свежего поколения! Будь вы геймером, автором или разработчиком ИИ, блок питания ATX 3.0 - это передовой стандарт будущей аппаратуры. Не отставайте!



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate F300AS 300W Flex ATX EX292230RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блоки питания серии XPG CYBERCORE II совместимы со спецификациями руководства по проектированию Intel ATX 3.0. Все блоки также оснащены разъемами 12VHPWR. Добавив к системе блок питания, совместимый со стандартом ATX 3.0, вы готовы к установке высокопроизводительных компонентов свежего поколения! Будь вы геймером, автором или разработчиком ИИ, блок питания ATX 3.0 - это передовой стандарт будущей аппаратуры. Не отставайте!


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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