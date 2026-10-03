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Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC)

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Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 1
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 2
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 3
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 4
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 5
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 6
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 7
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 8
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 9
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 10
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 11
Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 7
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 8
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 9
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 10
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 11
  • Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625168
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
950

Описание товара Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC)

Блок питания ExeGate является надежным и мощным решением для системного блока. С максимальной мощностью 750 Вт он способен обеспечить стабильное питание для всех компонентов вашего компьютера, включая современные видеокарты, благодаря наличию двух 6+2 pin разъемов питания видеокарты. Его конструкция поддерживает широкий спектр подключений с разъемом питания материнской платы 20+4 pin, процессора 4+4 pin и пятью разъемами SATA, что делает его идеальным для использования в современных компьютерах. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, этот блок питания эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру во время работы и минимизируя уровень шума. Вес устройства составляет 1,79 кг, что подчеркивает его надежную сборку и качественные материалы. Произведенный в Китае и не имея сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate остается экономичным вариантом для пользователей, которым важна функциональность и качество по доступной цене. Под брендом ExeGate, он гарантирует длительную и стабильную работу, обеспечивая энергией ваш ПК для выполнения любых задач.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 750W 750NPXE black (EX292176RUS-PC)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate является надежным и мощным решением для системного блока. С максимальной мощностью 750 Вт он способен обеспечить стабильное питание для всех компонентов вашего компьютера, включая современные видеокарты, благодаря наличию двух 6+2 pin разъемов питания видеокарты. Его конструкция поддерживает широкий спектр подключений с разъемом питания материнской платы 20+4 pin, процессора 4+4 pin и пятью разъемами SATA, что делает его идеальным для использования в современных компьютерах. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, этот блок питания эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру во время работы и минимизируя уровень шума. Вес устройства составляет 1,79 кг, что подчеркивает его надежную сборку и качественные материалы. Произведенный в Китае и не имея сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate остается экономичным вариантом для пользователей, которым важна функциональность и качество по доступной цене. Под брендом ExeGate, он гарантирует длительную и стабильную работу, обеспечивая энергией ваш ПК для выполнения любых задач.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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