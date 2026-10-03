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Блок питания Foxline TFX300S 300W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Foxline TFX300S 300W

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Блок питания Foxline TFX300S 300W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639713
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Foxline TFX300S 300W

Блок питания Foxline TFX300S 300W



Теги товара: Немодульный, TFX

Отзывы о товаре Блок питания Foxline TFX300S 300W




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
TFX
Мощность, Вт
300
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания Foxline TFX300S 300W


Теги товара: Немодульный, TFX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Foxline TFX300S 300W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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