Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate ATX 800W (EX292165RUS-PC)
Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 черного цвета мощностью 450 Вт оснащен активной коррекцией коэффициента мощности, что позволяет использовать его в случае колебаний напряжения сети. Подходит как для геймеров, так и для офисных работников. Имеет один тихий вентилятор размером 120 мл и эффективную систему охлаждения, позволяющую повысить производительность и продлить срок службы модели. Средний срок службы составляет 35 000 ч. Блок питания поддерживает стандарт ATX. Блок питания FORMULA Formula-AP450-80 имеет 7 разъемов SATA блока питания и 1 разъем Peripheral (Molex). Кроме того, для питания одной или нескольких видеокарт БП имеет разъем 2х(6+2) pin, а для питания материнской платы и процессора – разъем 24+4+4 pin. Длина линии питания от блока до начала разъема 24 pin составляет 430 мл. В комплекте есть стандартный сетевой кабель. Гарантия на товар составляет 3 года.
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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