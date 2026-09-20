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Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80

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Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 1
Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 2
Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 3
Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 4
Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 5
Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 1
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 2
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 3
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 4
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 5
  • Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675051
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
16х15х10
Вес, г.
950

Описание товара Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80

Серия SteelPower от Chieftronic несет с собой множество престижных особенностей и компонентов из серии PowerPlay в популярный рынок гейминга. Геймеры могут насладиться жестким регулированием напряжения и низкой пульсацией благодаря полумостовым LLC-преобразователям с технологией DC-DC, а также премиальным японским конденсаторами в сочетании с эффективностью 80PLUS Bronze и полностью модульной системой организации кабелей. Представленная в мощностях 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт, серия SteelPower выделяется дизайном, который позволил поместить все вышеперечисленное в 14 сантиметровый корпус с 120мм бесшумным вентилятором FDB. Конструкция самого блока питания представлена в суровом сдержанном виде.



Теги товара: ATX, Немодульный, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Accord SFX 400W ACC-SFX400-80




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Серия SteelPower от Chieftronic несет с собой множество престижных особенностей и компонентов из серии PowerPlay в популярный рынок гейминга. Геймеры могут насладиться жестким регулированием напряжения и низкой пульсацией благодаря полумостовым LLC-преобразователям с технологией DC-DC, а также премиальным японским конденсаторами в сочетании с эффективностью 80PLUS Bronze и полностью модульной системой организации кабелей. Представленная в мощностях 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт, серия SteelPower выделяется дизайном, который позволил поместить все вышеперечисленное в 14 сантиметровый корпус с 120мм бесшумным вентилятором FDB. Конструкция самого блока питания представлена в суровом сдержанном виде.


Теги товара: ATX, Немодульный, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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