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Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS)

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Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
  • Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717460
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, кг.
1.58

Описание товара Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS)

Блок питания ExeGate CP650 предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличается стабильной и надежной работой.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate CP650 предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличается стабильной и надежной работой.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 650W CP650 (EX292145RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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