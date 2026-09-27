Блок питания 800W ExeGate UN800
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Характеристики
Описание товара Блок питания 800W ExeGate UN800
Блок питания ExeGate UN800 (EX292179RUS) 800W идеально вписывается в сборку мощного компьютера, где стабильное энергоснабжение становится основой для длительных сессий игр или интенсивных задач. Этот компонент гарантирует бесперебойную подачу энергии, минимизируя риски сбоев и перегревов, что особенно важно при работе с высокопроизводительными видеокартами и процессорами. Благодаря соответствию стандарту ATX12V 2.3, блок питания для пк обеспечивает полную совместимость с современными системами, упрощая установку и интеграцию. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно охлаждает внутренние компоненты, поддерживая оптимальную температуру даже под нагрузкой и продлевая общий срок службы устройства. Разнообразие разъёмов добавляет гибкости: 20+4 pin для материнской платы, 4-pin для процессора, 6+2-pin PCI-E для графики, плюс 4-pin IDE (Molex) и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Блок питания 816W справляется с требованиями энергоёмких конфигураций, а отсутствие сертификата 80 PLUS компенсируется качеством сборки и надёжностью материалов, что подтверждается стабильной работой в реальных сценариях. Блок питания для компьютера таким образом сочетает практичность с достаточной мощностью для повседневного использования. Подходит для геймеров и профессионалов, собирающих ПК средней или высокой производительности, где важны защита от перегрузок и удобство подключения. В игровых системах он поддерживает плавный запуск ресурсоёмких приложений, а в рабочих станциях надёжную обработку данных без простоев. Высокое качество компонентов делает его выбором для тех, кто ориентируется на долговечность и эффективность без лишних компромиссов.
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