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Блок питания 800W ExeGate UN800 купить с доставкой в Москве
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Блок питания 800W ExeGate UN800

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Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 1
Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 2
Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 3
Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 4
Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 1
  • Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 2
  • Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 3
  • Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 4
  • Блок питания 800W ExeGate UN800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599566
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.27

Описание товара Блок питания 800W ExeGate UN800

Блок питания ExeGate UN800 (EX292179RUS) 800W идеально вписывается в сборку мощного компьютера, где стабильное энергоснабжение становится основой для длительных сессий игр или интенсивных задач. Этот компонент гарантирует бесперебойную подачу энергии, минимизируя риски сбоев и перегревов, что особенно важно при работе с высокопроизводительными видеокартами и процессорами. Благодаря соответствию стандарту ATX12V 2.3, блок питания для пк обеспечивает полную совместимость с современными системами, упрощая установку и интеграцию. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно охлаждает внутренние компоненты, поддерживая оптимальную температуру даже под нагрузкой и продлевая общий срок службы устройства. Разнообразие разъёмов добавляет гибкости: 20+4 pin для материнской платы, 4-pin для процессора, 6+2-pin PCI-E для графики, плюс 4-pin IDE (Molex) и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Блок питания 816W справляется с требованиями энергоёмких конфигураций, а отсутствие сертификата 80 PLUS компенсируется качеством сборки и надёжностью материалов, что подтверждается стабильной работой в реальных сценариях. Блок питания для компьютера таким образом сочетает практичность с достаточной мощностью для повседневного использования. Подходит для геймеров и профессионалов, собирающих ПК средней или высокой производительности, где важны защита от перегрузок и удобство подключения. В игровых системах он поддерживает плавный запуск ресурсоёмких приложений, а в рабочих станциях надёжную обработку данных без простоев. Высокое качество компонентов делает его выбором для тех, кто ориентируется на долговечность и эффективность без лишних компромиссов.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания 800W ExeGate UN800




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate UN800 (EX292179RUS) 800W идеально вписывается в сборку мощного компьютера, где стабильное энергоснабжение становится основой для длительных сессий игр или интенсивных задач. Этот компонент гарантирует бесперебойную подачу энергии, минимизируя риски сбоев и перегревов, что особенно важно при работе с высокопроизводительными видеокартами и процессорами. Благодаря соответствию стандарту ATX12V 2.3, блок питания для пк обеспечивает полную совместимость с современными системами, упрощая установку и интеграцию. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно охлаждает внутренние компоненты, поддерживая оптимальную температуру даже под нагрузкой и продлевая общий срок службы устройства. Разнообразие разъёмов добавляет гибкости: 20+4 pin для материнской платы, 4-pin для процессора, 6+2-pin PCI-E для графики, плюс 4-pin IDE (Molex) и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Блок питания 816W справляется с требованиями энергоёмких конфигураций, а отсутствие сертификата 80 PLUS компенсируется качеством сборки и надёжностью материалов, что подтверждается стабильной работой в реальных сценариях. Блок питания для компьютера таким образом сочетает практичность с достаточной мощностью для повседневного использования. Подходит для геймеров и профессионалов, собирающих ПК средней или высокой производительности, где важны защита от перегрузок и удобство подключения. В игровых системах он поддерживает плавный запуск ресурсоёмких приложений, а в рабочих станциях надёжную обработку данных без простоев. Высокое качество компонентов делает его выбором для тех, кто ориентируется на долговечность и эффективность без лишних компромиссов.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 800W
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