Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)
Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами и ориентирована на работу в составе мощных универсальных домашних и офисных компьютеров. Номинальная мощность устройства составляет 850 Вт. Показатель достаточен для бесперебойного функционирования производительного процессора, игрового видеоадаптера, многочисленных накопителей и других компонентов. Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] поддерживает основные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Модель имеет полностью модульную конструкцию. Вы сможете использовать только необходимые кабели. Благодаря этому улучшается организация внутреннего пространства ПК и повышается качество вентиляции. Удобство сборки системы гарантируют 70-сантиметровый кабель питания процессора и 55-сантиметровый основной кабель. Блок питания энергоэффективен: ему присвоен сертификат 80 PLUS Gold. Устройство охлаждается 120-миллиметровым вентилятором. Особенность комплектации модели – наличие кабельных стяжек.
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Теги товара: Немодульный
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Теги товара: Немодульный
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