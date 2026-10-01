Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]
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Характеристики
Описание товара Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]
Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм и поддерживает мощность до 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы даже под нагрузкой. Блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и сниженные потери энергии. CBR предлагает полный набор необходимых разъемов: 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Дополнительно блок питания оборудован четырьмя разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. Тип системы охлаждения — активный, что способствует эффективному теплоотводу и предотвращает перегрев. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что облегчает его установку и последующее обслуживание. Стоит отметить, что данная модель не имеет отстегивающихся кабелей, что делает конструкцию более прочной и надежной. Блок питания CBR предназначен для использования в персональных компьютерах. Изготовленный в Китае, он сочетает в себе доступную стоимость и отличные технические характеристики, удовлетворяя потребности как любителей, так и профессионалов.
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Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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