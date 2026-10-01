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Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] купить с доставкой в Москве
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Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]

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Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 4
Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 1
  • Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 2
  • Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 3
  • Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 4
  • Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]
2 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.71

Описание товара Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]

Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм и поддерживает мощность до 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы даже под нагрузкой. Блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и сниженные потери энергии. CBR предлагает полный набор необходимых разъемов: 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Дополнительно блок питания оборудован четырьмя разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. Тип системы охлаждения — активный, что способствует эффективному теплоотводу и предотвращает перегрев. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что облегчает его установку и последующее обслуживание. Стоит отметить, что данная модель не имеет отстегивающихся кабелей, что делает конструкцию более прочной и надежной. Блок питания CBR предназначен для использования в персональных компьютерах. Изготовленный в Китае, он сочетает в себе доступную стоимость и отличные технические характеристики, удовлетворяя потребности как любителей, так и профессионалов.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM]




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания CBR — это надежное и эффективное решение для вашего персонального компьютера. Он оснащен одним вентилятором размером 120 мм и поддерживает мощность до 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы даже под нагрузкой. Блок питания сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокий уровень энергоэффективности и сниженные потери энергии. CBR предлагает полный набор необходимых разъемов: 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора. Дополнительно блок питания оборудован четырьмя разъемами SATA для подключения накопителей и других устройств. Тип системы охлаждения — активный, что способствует эффективному теплоотводу и предотвращает перегрев. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что облегчает его установку и последующее обслуживание. Стоит отметить, что данная модель не имеет отстегивающихся кабелей, что делает конструкцию более прочной и надежной. Блок питания CBR предназначен для использования в персональных компьютерах. Изготовленный в Китае, он сочетает в себе доступную стоимость и отличные технические характеристики, удовлетворяя потребности как любителей, так и профессионалов.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок Питания CBR ATX 450W черный [PSU-ATX450-12GM] - по цене 2250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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