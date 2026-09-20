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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497346
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Описание товара Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box
850-ваттный блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] в черном корпусе ориентирован на работу в составе производительного игрового или универсального компьютера. Мощность устройства достаточна для бесперебойного функционирования многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера, многочисленных контроллеров, адаптеров, накопителей и других компонентов ПК. Энергоэффективность модели выражает соответствие требованиям сертификата 80 PLUS Gold.
Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Благодаря полностью модульной системе кабелей можно использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает эффективность вентиляции компьютера.
Блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] охлаждается вентилятором типоразмера 140 мм с автоматической регулировкой скорости вращения. При падении нагрузки БП работает со сниженным уровнем шума.
Форм-фактор источника питания – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами.
850-ваттный блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] в черном корпусе ориентирован на работу в составе производительного игрового или универсального компьютера. Мощность устройства достаточна для бесперебойного функционирования многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера, многочисленных контроллеров, адаптеров, накопителей и других компонентов ПК. Энергоэффективность модели выражает соответствие требованиям сертификата 80 PLUS Gold.
Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Благодаря полностью модульной системе кабелей можно использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает эффективность вентиляции компьютера.
Блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] охлаждается вентилятором типоразмера 140 мм с автоматической регулировкой скорости вращения. При падении нагрузки БП работает со сниженным уровнем шума.
Форм-фактор источника питания – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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