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Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box купить с доставкой в Москве
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Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box

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Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 1
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 2
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 3
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 4
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 5
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 6
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 7
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 8
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 9
Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 1
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 2
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 3
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 4
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 5
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 6
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 7
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 8
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 9
  • Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497346
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box

850-ваттный блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] в черном корпусе ориентирован на работу в составе производительного игрового или универсального компьютера. Мощность устройства достаточна для бесперебойного функционирования многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера, многочисленных контроллеров, адаптеров, накопителей и других компонентов ПК. Энергоэффективность модели выражает соответствие требованиям сертификата 80 PLUS Gold. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Благодаря полностью модульной системе кабелей можно использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает эффективность вентиляции компьютера. Блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] охлаждается вентилятором типоразмера 140 мм с автоматической регулировкой скорости вращения. При падении нагрузки БП работает со сниженным уровнем шума. Форм-фактор источника питания – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Polaris 850W PPS-850FC Box




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Размер вентилятора(ов), мм
140
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
850-ваттный блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] в черном корпусе ориентирован на работу в составе производительного игрового или универсального компьютера. Мощность устройства достаточна для бесперебойного функционирования многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера, многочисленных контроллеров, адаптеров, накопителей и других компонентов ПК. Энергоэффективность модели выражает соответствие требованиям сертификата 80 PLUS Gold. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Благодаря полностью модульной системе кабелей можно использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает эффективность вентиляции компьютера. Блок питания Chieftec POLARIS 850W [PPS-850FC] охлаждается вентилятором типоразмера 140 мм с автоматической регулировкой скорости вращения. При падении нагрузки БП работает со сниженным уровнем шума. Форм-фактор источника питания – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W
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Отзывы


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