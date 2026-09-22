Top.Mail.Ru
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 1
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 2
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 3
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 4
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 5
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 6
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 7
Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 1
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 2
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 3
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 4
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 5
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 6
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 7
  • Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717504
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU)

Блок питания Oсypus Iota P850 применяется для питания компонентов рабочей станции или игрового ПК. Он укомплектован модульными кабелями, на конце которых выполнены разъемы. Такое решение улучшает воздушный поток внутри корпуса и позволяет управлять пространством. Блок рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 850 Вт по всем линиям питания. Сертификация 80+ Gold подтверждает соответствие заявленным ваттам при стандартной нагрузке.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Oсypus Iota P850 применяется для питания компонентов рабочей станции или игрового ПК. Он укомплектован модульными кабелями, на конце которых выполнены разъемы. Такое решение улучшает воздушный поток внутри корпуса и позволяет управлять пространством. Блок рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 850 Вт по всем линиям питания. Сертификация 80+ Gold подтверждает соответствие заявленным ваттам при стандартной нагрузке.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания PSU Ocypus Iota P850 (Iota-P850-G1FFBK024X-EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...