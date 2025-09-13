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Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX

13 Отзывы
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Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 1
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 2
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 3
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 1
  • Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 2
  • Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 3
  • Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
10 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х20х12
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX

Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Platinum, 750W

Отзывы о товаре Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный блок питания и очень компактный по сравнению со стандартным размером, имеет платиновый сертификат. Впервые устанавливаю такой. Кабели отсоединяющиеся и достаточно качественные. Никакого дискомфорта с установкой в систему не возникло. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для компактного компа, в целом, полностью устраивает. Не свистит, при низкой нагрузке вентилятор не крутиться
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рамзан

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на 2 дня раньше! Очень рад такому сюрпризу! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший платиновый sfx за адекватные деньги. Honest PC говорит что на японских конденсаторах. Запечатан, из онлайн трейда. Внутри упаковки все цивильно, ПК работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Micropenis

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бп, так и не заметил как он включает вентилятор)) Сейчас он перебрался в большой системник, пришлось только докупить удлинители на цп и матплату! Вообще не понимаю смысл в стандартных большых бп.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Соловьев Ф.

Достоинства:


Комментарий:
4 месяца активного использования, полет нормальный. Модульность решает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучший по качеству, характеристикам и цене из БП такого формфактора
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Олександр К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок классный, переваривает р7 5700х 3060 на 12, блок не слышно, почти всегда работвет в пассиве, у меня в маленьком корпусе кипяток, там все в плотную и горячее, а он до последнего не включает куллер, а когда включает, то даже не понятно, пока не увидишь, блок очень тихий, мне все нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брался под SFX сборку в корпус LIAN LI A4 H2O (13600kf в паре с 4070)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Ислам Т.

Достоинства:


Комментарий:
В нагрузке пока не тестировал, качество Покажет время. Возможно позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2024
Лев Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован шикарно с виду хорош, пока не могу сказать по работе т к не все комплектующие приехали, а времени на отзыв мало
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный блок питания, очень понравились кабели, мягкие, хорошая длина. Адекватная цена, на момент покупки, за платиновый sfx блок.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Геннадий О.

Достоинства:


Комментарий:
Тянет ryzen 5 7600 и rtx4070 без напряга , даже вентилятор не включается



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Platinum, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный блок питания и очень компактный по сравнению со стандартным размером, имеет платиновый сертификат. Впервые устанавливаю такой. Кабели отсоединяющиеся и достаточно качественные. Никакого дискомфорта с установкой в систему не возникло. Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для компактного компа, в целом, полностью устраивает. Не свистит, при низкой нагрузке вентилятор не крутиться
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рамзан

Достоинства:


Комментарий:
Доставили на 2 дня раньше! Очень рад такому сюрпризу! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший платиновый sfx за адекватные деньги. Honest PC говорит что на японских конденсаторах. Запечатан, из онлайн трейда. Внутри упаковки все цивильно, ПК работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Micropenis

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бп, так и не заметил как он включает вентилятор)) Сейчас он перебрался в большой системник, пришлось только докупить удлинители на цп и матплату! Вообще не понимаю смысл в стандартных большых бп.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Соловьев Ф.

Достоинства:


Комментарий:
4 месяца активного использования, полет нормальный. Модульность решает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучший по качеству, характеристикам и цене из БП такого формфактора
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Олександр К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок классный, переваривает р7 5700х 3060 на 12, блок не слышно, почти всегда работвет в пассиве, у меня в маленьком корпусе кипяток, там все в плотную и горячее, а он до последнего не включает куллер, а когда включает, то даже не понятно, пока не увидишь, блок очень тихий, мне все нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брался под SFX сборку в корпус LIAN LI A4 H2O (13600kf в паре с 4070)
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Ислам Т.

Достоинства:


Комментарий:
В нагрузке пока не тестировал, качество Покажет время. Возможно позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2024
Лев Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован шикарно с виду хорош, пока не могу сказать по работе т к не все комплектующие приехали, а времени на отзыв мало
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный блок питания, очень понравились кабели, мягкие, хорошая длина. Адекватная цена, на момент покупки, за платиновый sfx блок.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Геннадий О.

Достоинства:


Комментарий:
Тянет ryzen 5 7600 и rtx4070 без напряга , даже вентилятор не включается


Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - этот товар вы можете купить по цене 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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