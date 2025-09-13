Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб.
В наличии
Код товара: 605663
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х20х12
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Достоинства:
Комментарий:
Качественный блок питания и очень компактный по сравнению со стандартным размером, имеет платиновый сертификат. Впервые устанавливаю такой. Кабели отсоединяющиеся и достаточно качественные. Никакого дискомфорта с установкой в систему не возникло. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для компактного компа, в целом, полностью устраивает. Не свистит, при низкой нагрузке вентилятор не крутиться
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на 2 дня раньше! Очень рад такому сюрпризу! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший платиновый sfx за адекватные деньги. Honest PC говорит что на японских конденсаторах. Запечатан, из онлайн трейда. Внутри упаковки все цивильно, ПК работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бп, так и не заметил как он включает вентилятор)) Сейчас он перебрался в большой системник, пришлось только докупить удлинители на цп и матплату! Вообще не понимаю смысл в стандартных большых бп.
Достоинства:
Комментарий:
4 месяца активного использования, полет нормальный. Модульность решает
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучший по качеству, характеристикам и цене из БП такого формфактора
Достоинства:
Комментарий:
Блок классный, переваривает р7 5700х 3060 на 12, блок не слышно, почти всегда работвет в пассиве, у меня в маленьком корпусе кипяток, там все в плотную и горячее, а он до последнего не включает куллер, а когда включает, то даже не понятно, пока не увидишь, блок очень тихий, мне все нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брался под SFX сборку в корпус LIAN LI A4 H2O (13600kf в паре с 4070)
Достоинства:
Комментарий:
В нагрузке пока не тестировал, качество Покажет время. Возможно позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован шикарно с виду хорош, пока не могу сказать по работе т к не все комплектующие приехали, а времени на отзыв мало
Достоинства:
Комментарий:
Достойный блок питания, очень понравились кабели, мягкие, хорошая длина. Адекватная цена, на момент покупки, за платиновый sfx блок.
Достоинства:
Комментарий:
Тянет ryzen 5 7600 и rtx4070 без напряга , даже вентилятор не включается
Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX - этот товар вы можете купить по цене 10250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
Достоинства:
Комментарий:
Качественный блок питания и очень компактный по сравнению со стандартным размером, имеет платиновый сертификат. Впервые устанавливаю такой. Кабели отсоединяющиеся и достаточно качественные. Никакого дискомфорта с установкой в систему не возникло. Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для компактного компа, в целом, полностью устраивает. Не свистит, при низкой нагрузке вентилятор не крутиться
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на 2 дня раньше! Очень рад такому сюрпризу! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший платиновый sfx за адекватные деньги. Honest PC говорит что на японских конденсаторах. Запечатан, из онлайн трейда. Внутри упаковки все цивильно, ПК работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бп, так и не заметил как он включает вентилятор)) Сейчас он перебрался в большой системник, пришлось только докупить удлинители на цп и матплату! Вообще не понимаю смысл в стандартных большых бп.
Достоинства:
Комментарий:
4 месяца активного использования, полет нормальный. Модульность решает
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучший по качеству, характеристикам и цене из БП такого формфактора
Достоинства:
Комментарий:
Блок классный, переваривает р7 5700х 3060 на 12, блок не слышно, почти всегда работвет в пассиве, у меня в маленьком корпусе кипяток, там все в плотную и горячее, а он до последнего не включает куллер, а когда включает, то даже не понятно, пока не увидишь, блок очень тихий, мне все нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брался под SFX сборку в корпус LIAN LI A4 H2O (13600kf в паре с 4070)
Достоинства:
Комментарий:
В нагрузке пока не тестировал, качество Покажет время. Возможно позже дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован шикарно с виду хорош, пока не могу сказать по работе т к не все комплектующие приехали, а времени на отзыв мало
Достоинства:
Комментарий:
Достойный блок питания, очень понравились кабели, мягкие, хорошая длина. Адекватная цена, на момент покупки, за платиновый sfx блок.
Достоинства:
Комментарий:
Тянет ryzen 5 7600 и rtx4070 без напряга , даже вентилятор не включается