Блок питания Deepcool PX850G WH 850W Gold ATX 3.0
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool PX850G WH 850W Gold ATX 3.0
DeepCool PX850G — это новый блок питания, соответствующий последнему стандарту ATX 3.0. Благодаря выделенной шине 12V, двум EPS и трём портам PCI-e PX850G обеспечивает стабильное питание широкого спектра компонентов. С возможностью обеспечения в три раза большей общей мощности графического процессора и в два раза большей общей мощности системы за 0,1 мсек, перепады напряжения больше не будут для вас проблемой. PX850G обеспечит стабильное и постоянное питание для старых и новых ПК в обозримом будущем. Надежное питание обеспечивается за счет использования полноценных японских конденсаторов 105C. Благодаря высокому качеству сборки блока питания PX850G будет работать на высотах до 5000 метров над уровнем моря. Благодаря использованию топологии с двумя основными конденсаторами, PX850G может поддерживать время ожидания до ? 16 мс при полной нагрузке. Оснащенный новым кабелем PCI-e Gen 5.0 12VHPWR, PX-G обеспечивает мощность до 600 Вт для энергоёмких графических процессоров. Оснащен возможностью переключения в режим работы без вентилятора. В гибридном режиме 135-мм вентилятор FDB будет динамически выходить из состояния нулевых оборотов в минуту, как только нагрузка на систему достигнет определенного порога. Включает в себя множество всесторонних мер защиты, включая OPP, OVP, SCP, OTP, OCP и UVP. 80 Plus Gold сертифицирован для обеспечения 90% эффективности при типичных условиях нагрузки.
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