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Портативная колонка Marshall Acton III Cream купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Marshall Acton III Cream

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Портативная колонка Marshall Acton III Cream - фото 1
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Портативная колонка Marshall Acton III Cream - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Marshall Acton III Cream - фото 1
  • Портативная колонка Marshall Acton III Cream - фото 2
  • Портативная колонка Marshall Acton III Cream - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722762
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Цвет
бежевый
Особенности
Dynamic Loudness, регулировка низких/высоких частот, управления переходом назад/вперед, кнопка воспроизведения/паузы
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
15
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъем для подключения наушников
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3349
Габаритные размеры
260х170х150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х15
Вес, кг.
2.9

Описание товара Портативная колонка Marshall Acton III Cream

Marshall Acton III — это стильная и компактная домашняя Bluetooth-колонка, которая, несмотря на свои небольшие размеры, обеспечивает мощный и насыщенный звук. Благодаря фирменному дизайну Marshall она станет не только источником качественного аудио, но и украшением интерьера. Колонка оснащена двумя динамиками и фазоинвертором, что позволяет ей выдавать мощность до 60 Вт и широкий частотный диапазон от 45 до 20 000 Гц, заполняя комнату чистым, глубоким и динамичным звучанием. Управление осуществляется с помощью удобных аналоговых ручек на корпусе, позволяющих легко настраивать громкость, тембр высоких и низких частот, а также переключать треки. Поддержка Bluetooth обеспечивает быстрое и стабильное подключение к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Marshall Acton III — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, классический стиль и удобство использования в домашних условиях.

Отзывы о товаре Портативная колонка Marshall Acton III Cream




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Цвет
бежевый
Особенности
Dynamic Loudness, регулировка низких/высоких частот, управления переходом назад/вперед, кнопка воспроизведения/паузы
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
15
Диаметр НЧ-динамика, мм
30
Количество полос AC
1
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъем для подключения наушников
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3349
Габаритные размеры
260х170х150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Marshall Acton III — это стильная и компактная домашняя Bluetooth-колонка, которая, несмотря на свои небольшие размеры, обеспечивает мощный и насыщенный звук. Благодаря фирменному дизайну Marshall она станет не только источником качественного аудио, но и украшением интерьера. Колонка оснащена двумя динамиками и фазоинвертором, что позволяет ей выдавать мощность до 60 Вт и широкий частотный диапазон от 45 до 20 000 Гц, заполняя комнату чистым, глубоким и динамичным звучанием. Управление осуществляется с помощью удобных аналоговых ручек на корпусе, позволяющих легко настраивать громкость, тембр высоких и низких частот, а также переключать треки. Поддержка Bluetooth обеспечивает быстрое и стабильное подключение к смартфонам, планшетам и другим устройствам. Marshall Acton III — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, классический стиль и удобство использования в домашних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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