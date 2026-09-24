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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) купить с доставкой в Москве
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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B)

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Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722599
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B)

Беспроводное зарядное устройство UGREEN W752 2-в-1 (Qi2.2, 25 Вт) — это современная и практичная док-станция, созданная для одновременной и быстрой зарядки ваших устройств Apple. Компактная, мощная и безопасная — она идеально подходит для дома, офиса или путешествий.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Ugreen W752 Light Blue (55960B)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик, металл
Длина провода, м
1
Цвет
голубой
Суммарная выходная мощность
25
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводное зарядное устройство UGREEN W752 2-в-1 (Qi2.2, 25 Вт) — это современная и практичная док-станция, созданная для одновременной и быстрой зарядки ваших устройств Apple. Компактная, мощная и безопасная — она идеально подходит для дома, офиса или путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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