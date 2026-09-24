Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
6
Количество USB-A
2
Количество USB-C
4
Цвет
серый, черный
Суммарная выходная мощность
200
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656721
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Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914)
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это высокопроизводительное решение для полноценной и быстрой подзарядки множества устройств одновременно. Это сетевое зарядное устройство обладает суммарной выходной мощностью в 200 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю подзарядку благодаря поддержке технологии быстрой зарядки.
С его помощью вы сможете подключить до шести устройств одновременно, благодаря наличию шести USB выходов, что делает это устройство идеальным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Зарядное устройство Ugreen гарантирует надежность и безопасность, сохраняя ваши устройства защищенными от перегрева и перегрузки по току.
Сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн, зарядное устройство Ugreen станет полезным дополнением к вашему набору мобильных аксессуаров.
Зарядное устройство для телефонов Ugreen — это высокопроизводительное решение для полноценной и быстрой подзарядки множества устройств одновременно. Это сетевое зарядное устройство обладает суммарной выходной мощностью в 200 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю подзарядку благодаря поддержке технологии быстрой зарядки.
С его помощью вы сможете подключить до шести устройств одновременно, благодаря наличию шести USB выходов, что делает это устройство идеальным для использования как в домашних условиях, так и в офисе. Зарядное устройство Ugreen гарантирует надежность и безопасность, сохраняя ваши устройства защищенными от перегрева и перегрузки по току.
Сочетая в себе современные технологии и элегантный дизайн, зарядное устройство Ugreen станет полезным дополнением к вашему набору мобильных аксессуаров.
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD271-40914 (40914) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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