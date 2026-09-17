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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
87
Выходное напряжение (мин), В
100
Выходное напряжение (макс), В
240
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166326
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Описание товара Блок питания Apple MNF82Z/A для ноутбуков Apple
Зарядное устройство для телефонов Apple — это высококачественное решение для быстрого и безопасного заряда ваших устройств. Выполненное в современном белом цвете и изготовленное из прочного пластика, это зарядное устройство станет стильным и надежным аксессуаром для вашего дома или офиса.
С общей выходной мощностью 87 Вт, оно обеспечивает эффективный и стабильный процесс зарядки, подходящий для различных устройств Apple. Сила выходного тока составляет 4,3 А, что гарантирует быстроту процесса зарядки даже для самых энергозатратных гаджетов.
Бренд Apple гарантирует высочайшие стандарты качества и совместимость с вашими устройствами. Тип зарядного устройства — сетевое, что позволяет легко подключать его к стандартной электрической сети для удобного и быстрого заряда ваших устройств.
Это зарядное устройство — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, скорость и стиль в одном продукте.
Зарядное устройство для телефонов Apple — это высококачественное решение для быстрого и безопасного заряда ваших устройств. Выполненное в современном белом цвете и изготовленное из прочного пластика, это зарядное устройство станет стильным и надежным аксессуаром для вашего дома или офиса.
С общей выходной мощностью 87 Вт, оно обеспечивает эффективный и стабильный процесс зарядки, подходящий для различных устройств Apple. Сила выходного тока составляет 4,3 А, что гарантирует быстроту процесса зарядки даже для самых энергозатратных гаджетов.
Бренд Apple гарантирует высочайшие стандарты качества и совместимость с вашими устройствами. Тип зарядного устройства — сетевое, что позволяет легко подключать его к стандартной электрической сети для удобного и быстрого заряда ваших устройств.
Это зарядное устройство — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, скорость и стиль в одном продукте.
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